Rodrigo Pessoa é quinto em Paris Montando Baloubet du Rouet, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa terminou em quinto lugar no Grande Prêmio do Concurso Internacional de Salto de Paris-Bercy, encerrado neste domingo. Apesar de não ser o esperado, o resultado foi bem recebido por Rodrigo, já que a prova marcou a estréia de Baloubet em competições profissionais em 2002. Na outra prova do deste domingo, montando Bianca D?Amaury, Rodrigo foi bem e venceu. No início de maio, Rodrigo Pessoa disputa a Copa do Mundo de Hipismo em Leipzig, na Alemanha.