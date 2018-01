Rodrigo Pessoa é vice na Alemanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Gandini Lianos, foi vice-campeão do Grande Prêmio do Concurso de Saltos de Kiel, na Alemanha. O conjunto não fez faltas no percurso, com obstáculos a até 1,60 m de altura, em 39s71. O vencedor do GP foi o alemão Franke Sloothaak, com Joli Coeur, sem faltas, em 38s32. A partir de sexta-feira, Rodrigo pode montar Baloubet du Rouet no Concurso de Saltos de Helsinque, Finlândia, seletivo para a da Copa do Mundo de Hipismo.