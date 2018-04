Rodrigo Pessoa em 2º lugar do ranking O cavaleiro Rodrigo Pessoa fechou 2001 como segundo do ranking da Federação Eqüestre Internacional (FEI), segundo lista divulgada nesta quinta-feira, na Suíça ? ele era o quinto no início do segundo semestre. ?Este ano, vou lutar para retomar a liderança?, prometeu o brasileiro. O número 1 do ranking é o alemão Ludger Beerbaum. Rodrigo estréia na temporada 2002 no dia 31, no Concurso Internacional de Zurique, na Suíça.