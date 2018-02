Rodrigo Pessoa em prova na Holanda Rodrigo Pessoa participa a partir desta sexta-feira do Concurso Internacional de Saltos de S?Hertogenbosch, na Holanda. É mais uma etapa que vale classificação para a final da Copa do Mundo de Hipismo, em abril (Las Vegas) - o cavaleiro brasileiro já tem presença garantida. O cavalo francês Baloubet du Rouet, medalha de prata nos Jogos de Atenas e vencedor do GP de Paris na semana passada, desta vez vai descansar. Rodrigo Pessoa vai montar Carlot, Cantate Z e Hors La Loi no evento holandês.