Rodrigo Pessoa estréia bem na Suécia Os dez mil lugares da Scandivavium arena estavam totalmente lotados no feriado de Páscoa, um público que conhece e torce pelo brasileiro Rodrigo Pessoa - incluindo "gritinhos" das tietes suecas. Rodrigo, de 28 anos, não decepcionou e estreou na Copa do Mundo de Saltos, com Baloubet du Rouet e uma vitória importante para quem briga pelo tetracampeonato. "Baloubet estava muito ´quente´, bravo, difícil de conduzir. Por isso, estou muito satisfeito com o resultado", disse Rodrigo, que fez um percurso rápido (70s13) e sem faltas. O estreante Manoel Poladian Filho, de 21 anos, com Pia Doanjo, terminou em 41º no primeiro dia da Copa, um concurso que está usando para "adquirir experiência". "Essa era a pior prova para o Baloubet, que estava sobrando, eu não sabia como ele iria reagir", explicou Rodrigo, quando desmontou no paddock para acompanhar a passagem dos adversários que viriam a seguir, especialmente Ludo Philippaerts e Ludger Beerbaum, que cometeram faltas e foram punidos por isso com excesso de tempo, característica da prova do tipo caça. "Essa energia vai ser positiva para o Baloubet suportar até o fim, mas ainda é cedo para dizer algo sobre o título, talvez depois da próxima prova seja possível um prognóstico." A segunda prova válida pela Copa do Mundo será neste sábado, às 13 horas (de Brasília), com transmissão pela ESPN Brasil. E a terceira e última na segunda-feira, às 10 horas. "Minhas chances são boas, mas muitos cavaleiros e cavalos de qualidade estão aqui", acrescentou Rodrigo, que teve a torcida da mãe Regina e da namorada, a norte-americana Kary Porter, com quem se casa no dia 23 de junho. Rodrigo, que nasceu em Paris, mora na Bélgica, e adota a cidadania brasileira, usou um boné com a bandeira do Brasil. Não é comum no hipismo o uso de bandeiras no capacete de competição. Rodrigo acha que a moda poderia ser adotada em provas por países, como a Copa das Nações. O 11º conjunto a entrar na pista coberta do Scandinavium, armada pelo alemão Olaf Petersen, Markus Fuchs e Tinka´s Boy, da Suíça, liderou a prova até que o norte-americano Ray Texel, com Fleur Z, passou rápido e sem faltas - foi o 26º conjunto - para assumir a liderança. Nélson Pessoa, o Neco, pai de Rodrigo, desceu imediatamente até a área de aquecimento para aconselhar o filho e não fazer uma curva fechada que o cavaleiro estava planejando. Rodrigo foi o 34º a entrar para tomar a liderança e não perder mais até que os 44 conjuntos completassem a prova. Ray Texel/Fleur Z, dos Estados Unidos, foi o segundo colocado, seguido pelos seguintes conjuntos: Michael Whitaker/Handel II (Inglaterra), Lars Bieberg/Loro Piana Espirit FRH (Alemanha), Willi Melliger/Calvaro V (Suíça) e Markus Fuchs/Tinka´s Boy.