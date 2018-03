Rodrigo Pessoa estréia na Copa do Mundo O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa montará o cavalo da raça sela-francesa, Baloubet du Rouet, a partir desta quinta-feira, na Copa do Mundo de Hipismo, evento indoor (pista coberta). O cavalo, que refugou na segunda passagem do percurso na final olímpica, em Sydney, em 2000, também será o animal com o qual Rodrigo pretende disputar novamente os Jogos Olímpicos, com a equipe brasileira, em Atenas. A primeira prova da Copa do Mundo será nesta quinta-feira, às 12 horas de Brasília. Rodrigo e Baloubet disputam o quarto título do torneio que nunca um conjunto, ou mesmo um cavaleiro, conseguiu. Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet têm excelente participação na Copa do Mundo. Em 1998, em Helsinki (FIN), o conjunto conquistou, pela primeira vez, o título. Foi bicampeão em Gotemburgo (SUE), em 1999, e tricampeão no ano seguinte, em Las Vegas. Rodrigo e Baloubet têm também dois vice-campeonatos, em 2001 e 2003 e um terceiro lugar, em 2002. O austríaco Hugo Simon também venceu a Copa do Mundo três vezes, em 1979, com Gladstone, em 1996 e 1997, com o lendário cavalo ET. Rodrigo Pessoa está integrando uma equipe de cavaleiros patrocinada pela Sony Ericsson, fabricante de celulares, juntamente com Markus Fuchs, da Suíça, Marcus Ehning, da Alemanha, Maria Gretzer, da Suécia, Jerry Smit, da Itália, e Richard Davenport, da Inglaterra. Linhagem - Nascido em Paris (FRA), naturalizado brasileiro, e tendo vivido na Europa desde menino - atualmente mora na Bélgica -, o filho do famoso cavaleiro Neco Pessoa, deve ser um dos principais integrantes da equipe olímpica de saltos, que será formada, por quatro conjuntos que serão escolhidos a partir de observação da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), até o mês de junho.