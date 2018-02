Rodrigo Pessoa evita festa antecipada O cavaleiro Rodrigo Pessoa soube da condenação do irlandês Cian O?Connor, pelo doping do cavalo Waterford Crystal, assim que a longa reunião do Comitê Judicial da Federação Eqüestre Internacional (FEI) acabou, neste domingo, em Zurique. O brasileiro estava em Gotemburgo, na Suécia, onde foi sétimo colocado com Baloubet du Rouet no último e importante concurso indoor antes da final da Copa do Mundo, de 20 a 24 de abril, em Las Vegas. Mas acompanhou o caso, por telefone, o dia inteiro. "Eu tinha alguém lá, monitorando isso para mim", explicou Rodrigo Pessoa, enquanto jantava, neste domingo à noite, ainda na Suécia. Ele prefere não festejar ainda, embora saiba que o ouro olímpico está cada vez mais perto depois da condenação do campeão dos Jogos de Atenas. Nesta segunda-feira, o cavaleiro brasileiro volta para casa, em Ligny, na Bélgica, para retomar o trabalho com Baloubet. Mas acha prudente esperar o resultado final do processo, pois aposta que Cian O?Connor vai recorrer da condenação na FEI. Agência Estado - A FEI decidiu desqualificar o Cian O?Connor da Olimpíada, impôs uma suspensão de três meses e multa de cinco mil francos. O resultado acabou de ser informado à imprensa, já na noite de domingo, em Zurique. Você sabia? Rodrigo Pessoa - Já, já sabia sim. Eu tinha alguém lá, acompanhando. AE - A medalha de ouro da Olimpíada é praticamente sua... Rodrigo - Vamos esperar os 30 dias. Sei que dei um passo importante, um grande passo até a medalha, mas ainda tenho de esperar para comemorar. AE - Você tem certeza de que o Cian O?Connor vai recorrer à CAS (Corte Arbitral do Esporte)? Rodrigo - Acho que sim. Ele não tem mais nada a perder. Então, porque não usar a última possibilidade que ainda tem de tentar ficar com a medalha de ouro? AE - Você esperava pela condenação nesse caso de doping do Waterford Crystal? Rodrigo - Eu estava confiante no resultado. Isso é muito grave e eu entendia que a FEI faria esse julgamento. Ainda mais pelo fato dele ser reincidente. São dois casos de doping em um único ano e isso pesa. AE - E o que você fará? Rodrigo - Nada. Continuo acompanhando. Mas o resultado do julgamento foi bom, muito bom. Me dá moral e confiança. AE - Acha que a CAS poderá mudar essa decisão? Rodrigo - Estou um pouco preocupado porque sei que há um problema de procedimento, que, nesses casos de doping, pode complicar. Vamos esperar. AE - Com o Baloubet du Rouet você foi primeiro na sexta-feira, em Gotemburgo, o sétimo no GP deste domingo e agora está indo para Las Vegas com a chance de ganhar a quarta Copa do Mundo... Rodrigo - O Baloubet está em ótima forma e acho que temos chance de ganhar a Copa do Mundo. É claro que esse resultado da FEI me dá moral para a disputa em Las Vegas.