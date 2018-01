Rodrigo Pessoa fecha 1º dia em nono O cavaleiro Rodrigo Pessoa cometeu uma falta - que lhe valeu a perda de quatro segundos - e terminou apenas na nona posição a primeira prova oficial da Copa do Mundo de Hipismo, que está sendo disputada em Leipzig, na Alemanha. Montando Baloubet, o brasileiro marcou o tempo de 69s29. A prova teve a participação de 40 conjuntos. Apesar de estar abaixo do esperado, o resultado foi bem recebido pelo cavaleiro. ?A estratégia foi fazer um percurso não tão rápido, mas o suficientemente veloz para ficar entre os cinco primeiros?, revela Rodrigo Pessoa. ?Acho que mesmo assim foi um bom início. Poderia ter sido melhor, porque não contava com a falta no oxer azul, uma falta boba que normalmente não teríamos feito. Mas a classificação final foi boa, pois tem alguns concorrentes que ficaram na frente nesta quinta-feira que dificilmente se manterão até domingo.? O polonês Jacek Zagor, com Elf, venceu a prova. A segunda prova oficial da Copa do Mundo será disputada a partir das 8h45 de Brasília desta sexta-feira. A ESPN-Brasil transmite a prova ao vivo.