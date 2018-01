Rodrigo Pessoa fica em 2º no Canadá Rodrigo Pessoa fez mais um bom resultado no Canadá, montando Gandini Bianca D´Amaury. Depois de vencer na quinta-feira, o cavaleiro marcou importante segundo lugar na tarde deste sábado no Derby BP Cup, que faz parte do Spruce Meadows Masters. Este concurso está reunindo, em Calgary, no Canadá, até este domingo, os melhores conjuntos do mundo, e distribui a milionária quantia de 3,4 milhões de dólares de prêmio. Rodrigo fez pista limpa na prova, da série intermediária, com obstáculos a 1m45, e assumiu a liderança até a entrada do último conjunto, a norte-americana Leslie Burr-Howard, com Nick of Diamonds. Leslie também zerou o percurso e baixou o tempo do brasileiro em mais de dois segundo, ficando com o título. Com este resultado, Rodrigo faturou mais 14 mil dólares (cerca de R$ 35 mil). "A prova estava muito difícil, com o primeiro conjunto na liderança até que eu entrei e fiz o melhor tempo. A Leslie teve sorte de ser a última e fez uma pista perfeita, baixando o meu tempo. Estou muito satisfeito com a Gandini Bianca D´Amaury. Em três provas, ganhei uma vez e fiz um segundo lugar neste sábado. O tempo está ótimo, as condições de pista bastante favoráveis e vou entrar otimista para o Grande Prêmio neste domingo? , explicou Rodrigo Pessoa, que saltará o GP com Gandini Lianos. Resultado do Derby BP Cup: 1º Leslie Burr-Howard - Nick of Diamonds - 0 - 78s511 - EUA 2º Rodrigo Pessoa - Gandini Bianca D´Amaury - 0 - 81s709 - BRA 3º Wout Jan Van Der Schans - Loreas - 0 - 82s451 - HOL 4º Ludo Philippaerts - Otterongo - 0 - 82s654 - BEL