Rodrigo Pessoa fica em 22º na Suíça Foi ruim o resultado da primeira competição de Rodrigo Pessoa na temporada. Montando "Lianos", o cavaleiro brasileiro, tricampeão da Copa do Mundo de Hipismo, cometeu uma falta e terminou o Grand Prix do Concurso Internacional de Saltos de Zurique, na Suíça, em 22º lugar, entre 100 conjuntos. O alemão Ludger Beerbaum, com "Goldfever 3", venceu a prova, seguido por sua compatriota Susanne Behring, montando "Arioso du Theillet".