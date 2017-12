Rodrigo Pessoa fica em 3º na Espanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa estreou nesta sexta-feira no Concurso Hípico Internacional de La Coruña, na Espanha. Na prova Troféu Xunta Galícia, com obstáculos a 1,40 m, o brasileiro montou Gandini Green Pearl e ficou em terceiro lugar, ao completar a pista sem faltas, em 50s68. A vitória foi do francês Michel Robert, com Loughtown. Rodrigo também um obteve um 27º posto no Troféu Mostoles Industrial, com obstáculos a 1, 35 m em duas fases, saltando com Gandini Melina.