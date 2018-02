Rodrigo Pessoa fica em 3.º na Holanda Rodrigo Pessoa, que aguarda na próxima semana a decisão sobre sua provável medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, ficou em terceiro lugar, montando Hors La Loi na prova de 1,50 m do CSI de Hertogenbosch, na Holanda. O título ficou com o britânico Robert Smith, montando Glenn. O cavaleiro Francisco José Mesquita Musa foi o grande campeão do 1.º Grand Prix Manége Alphaville de Hipismo. Musa saltou na prova de 1,40 m, montando o cavalo Grafite II.