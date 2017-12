Rodrigo Pessoa fica em 3º na Suíça Rodrigo Pessoa voltou a ter boa atuação na Europa. Com o cavalo Audi Lianos, o brasileiro obteve o terceiro lugar do Grande Prêmio de St. Gallen, um dos mais importantes do calendário do hipismo, no fim de semana. A vitória foi do alemão Ludger Beerbaum, atual líder do ranking mundial, com Gladdys S. Com a participação dos melhores cavaleiros do mundo, o concurso suíço só perde em tradição para o torneio de Aachen, na Alemanha, que será realizado de 12 a 17 deste mês.