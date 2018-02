Rodrigo Pessoa fica em 4º na Alemanha O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa conseguiu o 4º lugar no Concurso Internacional de Saltos em Bremen, na Alemanha. Na prova disputada nesta segunda-feira, o alemão Ludger Beerbaum acabou com a vitória, repetindo seu título de 99 e 2001. Com Baloubet du Rouet, mesmo cavalo com o qual conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas/2004, Rodrigo Pessoa ainda ficou atrás do alemão Alois Pollmann-Schweckhorst e da irlandesa Jessica Kurten na prova em Bremen.