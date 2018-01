Rodrigo Pessoa fica em 5º na Alemanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Gandini Bianca D?Amaury, obteve, nesta sexta-feira, a quinta colocação na prova Ericsson da série intermediária do Concurso Internacional de Saltos de Kiel, na Alemanha. Depois de completar o primeiro percurso em segundo lugar, o conjunto brasileiro foi para o desempate e completou a distância sem faltas, no tempo de 43s43, mas foi mais lento que quatro outros concorrentes, todos alemães. A prova foi vencida por Toni Hassmann, com Landstreicher, com zero ponto por falta em 38s22.