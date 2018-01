Rodrigo Pessoa fica em 6º na Suíça O cavaleiro Rodrigo Pessoa, que montou Lianos, terminou em sexto lugar, com uma falta (4 pontos perdidos) e tempo de 46s33, nesta sexta-feira, no Concurso Internacional de Saltos de Zurique, na Suíça. O resultado superou a expectativa do brasileiro, que optou por não forçar o cavalo no primeiro dia de disputas. O torneio é o primeiro da temporada de Rodrigo, que se prepara para a Copa do Mundo de Leipzig (Alemanha), em maio.