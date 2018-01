Rodrigo Pessoa fica em 7.º no 1.º dia O brasileiro Rodrigo Pessoa, montando o cavalo Baloubet du Roet, terminou na sétima posição no primeiro dia da etapa de Las Vegas da Copa do Mundo de Hipismo, que está sendo disputada nos Estados Unidos. Rodrigo fez um bom tempo na pista (59s99), mas foi penalizado com o acréscimo de 4 segundos porque derrubou um obstáculo, ficando com o tempo final de 63s99. Assim, ele volta à pista nesta sexta-feira, novamente à partir das 23h15 (com transmissão da ESPN Brasil), para o segundo dia de provas da competição.