Rodrigo Pessoa fica em 7º no Canadá O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Baloubet du Rouet, conjunto que ganhou a medalha de prata na Olimpíada de Atenas, foi sétimo colocado neste domingo, no GP de Calgary (Canadá), com 8 pontos perdidos por falta e 91s895. O belga Jos Lansink, com Cumano (1 ponto por falta e 96s045), venceu a prova. Depois da prova no Canadá, Rodrigo, que mora na Bélgica, embarcou para sua primeira visita ao País desde a conquista da medalha olímpica.