Rodrigo Pessoa fica em segundo no CSI de Affalterbach No regresso às pistas do circuito hípico europeu, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa terminou nesta sexta-feira na segunda colocação no CSI de Affalterbach, na Alemanha. Montando o cavalo Harry Potter, ele completou o percurso com o tempo de 48s07. A primeira colocação do torneio ficou com o anfitrião Lars Nieberg, que montou o animal Fiery e registrou a marca de 47s76. O terceiro tempo foi conquistado pela italiana Jonella Ligresti (49s23). "O Harry teve um bom retorno do Brasil e pude preparar ele para o evento deste final de semana. A prova foi bastante competitiva e como fui no começo não tive a chance de estudar a pista do Lars, que acabou conseguindo baixar um pouco o meu tempo", disse Pessoa, que segue disputando a competição alemã até o próximo domingo. "Para o primeiro dia, o segundo lugar foi um ótimo resultado. Comecei bem e espero vencer uma das provas", completou.