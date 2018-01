Rodrigo Pessoa fica longe do título Montando "Gladdys S", o cavaleiro Ludger Beerbaum venceu nesta sexta-feira, em Leipzig, na Alemanha, a prova válida como segunda etapa da final da Copa do Mundo de Salto, que termina domingo, com o GP em dois percursos distintos. O alemão fechou 41s64 no desempate ao cronômetro, seguido do suíço Markus Fuchs, com "Tinka?s Boy", atual campeão do mundo que fez 42s45. Em terceiro lugar ficou outro alemão, Otto Becker, com "Dobel?s Cento" e tempo de 48s89. Como na véspera, o brasileiro Rodrigo Pessoa cometeu uma falta com "Baloubet" - no desempate -, terminando a prova em oitavo lugar, um acima de quinta-feira. Na soma dos resultados, é o sétimo colocado, com sete pontos perdidos. Para ser campeão como em 1998, 99 e 2000 (em 2001 foi vice, atrás de Beerbaum), ele precisaria de muita sorte: além de zerar os dois percursos de domingo, os seis conjuntos à sua frente teriam de cometer faltas. O líder é Beerbaum, que entra no GP sem pontos perdidos. Os seguintes: Mclain Ward (EUA), Toni Hassmann (ALE), Otto Becker (ALE), Fuchs e Lars Nieberg (ALE).