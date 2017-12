Rodrigo Pessoa ganha concurso de hispismo na Alemanha O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa, atual campeão olímpico de saltos, conquistou, neste sábado, o concurso "Best of Champions " (Melhor dos Campeões), tradicional prova disputada em Aahlen, na Alemanha, que distribui 50 mil euros em prêmios. Pessoa montou o cavalo "Cantate" e realizou o percurso, sem faltas, em 45s64. Por causa das chuvas na região, apenas um dos quatro percursos previstos foi realizado para determinar o vencedor. O concurso "Melhor dos Campeões" é realizado todo o ano na Alemanha entre os quatro principais cavaleiros do mundo. São eles o atual campeão olímpico (Rodrigo Pessoa), o atual campeão mundial (o irlandês Dermontt Lennon, que ficou em quarto), o atual campeão europeu (o alemão Marco Klutscher, que terminou na terceira posição) e o atual campeão do Grande Prêmio de Aahlen (o alemão Meredith Michaels-Beerbaum, que foi o vice).