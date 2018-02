Rodrigo Pessoa ganha prova na França Rodrigo Pessoa e o cavalo Baloubet du Rouet ganharam neste sábado a etapa Paris-Bercy da Copa do Mundo de saltos de equitação. A vitória foi obtida com o tempo de 37s08, sem cometer faltas. Em segundo lugar ficou Ludger Beerbaum (ALE), com o tempo de 38s07, montando Couleur Rubin, e o terceiro colocado foi o belga Ludo Philippaerts, com 38s81), montando Parco.