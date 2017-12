Rodrigo Pessoa integrará "World Team" O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa anunciou nesta sexta-feira que formará um Time Mundial com o campeão olímpico Jeroen Dubbeldam, da Holanda, Willi Melliger, da Suíça, e Lars Nieberg, da Alemanha, que terá um patrocinador único, "uma grande empresa", a ser anunciado em dois meses. Rodrigo segue com os patrocínios da Audi, do Brasil, e da Globo.com, mas não terá mais a marca Gandini (tecidos).