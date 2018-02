Rodrigo Pessoa prepara o novo cavalo Rodrigo Pessoa quer dedicar parte de suas atenções em 2005 para preparar aquele que será o substituto do consagrado cavalo Baloubet du Rouet, que nos últimos anos deu inúmeros títulos ao brasileiro no circuito internacional de hipismo - foi campeáo, inclusive, do GP de Genebra, no domingo. As apostas do cavaleiro estão sendo depositadas sobre o cavalo Hermes, de 9 anos. "Estou preparando o Hermes para suceder o Baloubet", revelou Rodrigo Pessoa em entrevista à Agência Estado. Nesta terça-feira, Baloubet, de 15 anos, passará por exames depois de ter se machucado no começo de novembro e, dependendo do resultado, ele poderá ficar de fora do próximo Grande Prêmio, no sábado, em Londres. A idéia de Rodrigo Pessoa é de usar 2005 para intensificar a preparação de Hermes para a conquista da inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. O plano dele era já ter iniciado essa preparação em 2004. Mas o cavalo, que custou 2 milhões de euros, sofreu uma contusão e ficou seis meses indisponível. "Hermes poderia ter trazido resultados bons neste ano e a preparação futura perdeu um pouco de tempo, mas vamos tentar recuperar esse tempo em 2005. O cavalo que vai aparecer mais agora e vai estar no ponto para 2008", afirmou Rodrigo Pessoa, que admite que para a final da Copa do Mundo de 2005, em abril, em Las Vegas, ainda utilizará Baloubet. Além da preparação de Hermes, Rodrigo Pessoa acredita que uma atenção especial deverá ser dada à equipe brasileira para que possa chegar em 2008 com chances de medalha na Olimpíada. Para o cavaleiro, o País ainda "depende" de seu desempenho para obter resultados coletivos e, para mudar essa situação, uma das medidas é encontrar cavalos que dêem resultados para toda a equipe. Polêmica - Rodrigo Pessoa ainda acredita que o mundo do hipismo deve aproveitar o atual debate que se instalou no esporte após a polêmica do doping de vários cavalos na Olimpíada de Atenas para fazer uma revisão de suas leis. Ele acredita que a Federação Internacional deva estabeler os limites do que é um tratamento e do que é doping. "O atual regulamento não está correto. Temos de estabelecer um limite para o doping, mas possibilitar que os cavalos sejam tratados de forma adequada", afirmou o cavaleiro que ganhou medalha de prata na Olimpíada de Atenas. Ele afirma ainda estar aguardando a decisão sobre a disputa pela medalha de ouro olímpica, depois que o cavalo do vencedor em Atenas, do irlandês Cian O´Connor, foi flagrado no exame antidoping. ?Mas considero que meu ano foi bom. Estou satisfeito", concluiu.