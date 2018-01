Rodrigo Pessoa pronto para o Mundial O Mundial de Esportes Eqüestres terá sua cerimônia de abertura nesta segunda-feira, em Jerez de la Frontera, na Espanha. As provas de saltos, em que o cavaleiro Rodrigo Pessoa estará montando "Baloubet" para defender seu título mundial, conquistado em Roma/98, serão entre os dias 17 e 22. Rodrigo também tem três títulos de Copa do Mundo - Helsinki/98, Gotemburgo/99 e Las Vegas/2000, tendo ficado com o vice-campenato em Gotemburgo/2001 e o terceiro em Leipzig/2002 -, além de ter sido medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas de Atlanta/96 e Sydney/2000. Esta semana Rodrigo saltou em Calgary, no Canadá. No sábado, venceu a prova BP Cup, durante o Spruce Meadows Masters, um dos quatro maiores concursos hípicos do planeta, montando a égua "Bianca", uma especialista em provas de velocidade. Neste domingo, no entanto, não foi bem no GP, com "Lianos", sendo eliminado ainda no primeiro percurso. O GP de Spruce Meadows distribui US$ 1 milhão em prêmios. É a maior dotação em uma prova em todo o mundo, com US$ 325 mil ao vencedor. Todos os 46 conjuntos que participam do GP são premiados. Para se ter uma idéia, o 12º lugar ainda ganha US$ 13 mil. Do 13º ao 46º, o prêmio é de US$ 3,5 mil. Rodrigo havia sido campeão em 2000 e 2001. No sábado, Rodrigo e "Bianca" fecharam o percurso em 87s89, sem cometer faltas. Em segundo lugar ficou a norte-americana Alison Firestone, montando "Futile Ardente", no tempo de 90s87, muito além da marca alcançada pelo campeão. O suíço Markus Fuchs, campeão da Copa do Mundo/2001 e já tradicional adversário do brasileiro, ficou com o terceiro lugar: marcou 92s98 montando "Edza", seguido do alemão Toni Hassmann e "Landstreicher", que fizeram 95s35. Sobre o Mundial, Rodrigo Pessoa já comentou que está confiante em uma boa participação da equipe brasileira (o Brasil foi medalha de bronze olímpica por equipes em Atlanta/96 e em Sydney/2000). "Levando em conta que todos os países estarão com sua força máxima em Jerez, acho que se conseguirmos ficar em quinto ou sexto lugar já pode ser considerado um bom resultado. Mas vamos brigar por uma posição ainda melhor." Na Copa das Nações de Roterdã, na Holanda, disputada no outro fim de semana, o Brasil foi o terceiro colocado já com os conjuntos que estarão participando do Mundial na Espanha. Depois da desistência de André Johannpeter (por compromissos profissionais), que iria com o cavalo "Calei", a equipe terá, além de Rodrigo Pessoa e "Baloubet", Álvaro Affonso de Miranda Neto, o "Doda", com "San Diego", Bernardo Resende Alves, com "Oberon" e ainda Celso Ariani, cavaleiro radicado no México, com "Quinta". Para Bernardo, se "Oberon" se mostrar tão bem como na Holanda, será "divertido" saltar o Mundial. Apesar das dificuldades que serão encontradas, o cavaleiro se diz confiante para Jerez. Ele está morando na Bélgica e treinando com Nelson Pessoa, o Neco, um dos grandes nomes do hipismo mundial e pai de Rodrigo. "Na Europa, saltei obstáculos que ainda não tinha visto no Brasil. Há muitos concursos e você sempre está competindo com grandes cavaleiros." O cavalo "Oberon" foi poupado nos últimos concursos para o Mundial.