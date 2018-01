Rodrigo Pessoa receberá ouro em agosto O cavaleiro Rodrigo Pessoa virá ao Brasil em agosto para receber a sua nova medalha pela campanha nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano passado. Ele tinha sido prata, mas herdou o ouro do irlandês Cian O?Connor, que foi desclassificado por causa do doping de seu cavalo (Waterford Crystal). A cerimônia acontecerá no dia 29 ou 30 de agosto, no Rio, e será o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, quem entregará a medalha de ouro para Rodrigo Pessoa. O dirigente estará no País para participar da assembléia da Organização Desportiva Pan-Americana e aproveitará a ocasião. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, acertou nesta sexta-feira, na Suíça, os detalhes da entrega do ouro ao cavaleiro brasileiro. "O presidente Rogge ficou muito feliz em poder entregar a medalha ao Rodrigo Pessoa?, revelou o dirigente. Em seguida, o próprio Nuzman ligou para Rodrigo Pessoa, que mora na Bélgica mas está atualmente nos Estados Unidos. "Ele irá ao Brasil especialmente para receber a medalha. Ele ficou orgulhoso ao saber que será premiado pelo próprio presidente do COI", contou o dirigente do COB. Com isso, o Brasil passa a ter 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze na Olimpíada de Atenas, ganhando duas posições na classificação entre os países participantes dos Jogos: passa do 18º para o 16º lugar.