Rodrigo Pessoa sobe no ranking Depois da vitória no GP de Aarhus, na Dinamarca, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa subiu da quinta para a terceira colocação, com 2477 pontos, no ranking mundial de saltos da Federação Eqüestre Internacional (FEI). O alemão Ludger Beerbaum é o primeiro colocado (3.428 pontos), seguido pelo belga Ludo Philippaerts (2.635). Uma edição especial do ranking será divulgada no dia 18, apontando os cavaleiros que irão disputar a final dos Top Ten em dezembro, na Suíça.