Rodrigo Pessoa tenta 4º título mundial O cavaleiro Rodrigo Pessoa inicia nesta quinta-feira, no Thomas and Mack Center de Las Vegas, nos Estados Unidos, a disputa da Copa do Mundo de Hipismo, tradicional torneio de saltos que reúne os principais conjuntos do mundo. Rodrigo vai saltar com o cavalo da raça sela-francesa Baloubet du Rouet. Em cinco edições do torneio, o pior resultado de Rodrigo é o terceiro lugar, obtido no ano passado, em Leipzig, na Alemanha. Rodrigo foi tricampeão ? entre 1998 e 2000 ? e vice-campeão em 2001. Sempre com Baloubet, um cavalo que é considerado especialista nesse tipo de prova, indoor (picadeiro coberto). Além dos bons resultados que tem na Copa do Mundo, e do título do Mundial de Roma, em 1998, o cavaleiro ocupa a terceira posição no ranking mundial da Federação Equestre Internacional. Mas terá de enfrentar adversários difíceis, como o alemão Otto Becker, campeão da Copa de 2001, e o suíço Markus Fukus, e o quatro vezes medalhista olímpico Ludger Beerbaum, da Alemanha. Um dos países com mais tradição no hipismo a Alemanha classificou dez conjuntos para a competição que reunirá 42 participantes de 19 países.