Rodrigo Pessoa tenta o tetra na Suécia Com o cavalo Baloubet du Rouet, Rodrigo Pessoa chegou nesta terça-feira em Gotemburgo, na Suécia, onde tentará, de sexta-feira a segunda-feira, ser campeão da Copa do Mundo de Saltos pela quarta vez consecutiva. O brasileiro, passou a última semana preparando o seu cavalo na cidade de Malmoe, a uma hora e meia do local da competição. Por causa da febre aftosa, que já causou o fechamento de várias fronteiras na Europa e o cancelamento de dezenas de competições de hipismo, os organizadores da Copa pediram que todos os animais do continente estivessem na Suécia pelo menos 14 dias antes do início do torneio. Apesar do frio - a temperatura, nesta terça-feira, em Gotemburgo, estava por volta de 5 graus - Rodrigo Pessoa, de 28 anos, disse que o cavalo está totalmente aclimatado e muito bem preparado. Diferente da última Copa do Mundo, quando Baloubet ficou doente por causa da viagem a Las Vegas, dessa vez a saúde do animal "está cem por cento", como definiu Rodrigo, nesta terça-feira. "Tudo funcionou muito bem", disse sobre a última semana de treinos em Malmoe. Rodrigo, que no passado, em Las Vegas, conquistou o inédito tricampeonato (antes disso havia sido campeão em Helsinque, em 1998, e em Gotemburgo, em 1999), disse que tem "toda a chance de ser tetracampeão" e vai lutar muito por isso. O cavaleiro ainda vai saltar as provas das séries intermediárias com Bianca e Taylor Made, cavalos que está preparando em seu Haras, em Ligny, na Bélgica. O outro brasileiro a entrar na pista de areia e coberta da Scandinavium arena, Manoel Poladian Filho, de 21 anos, será o cavaleiro mais jovem da competição. Manézinho está em Gotemburgo desde sexta-feira, treinando com a égua Pia Doanjo, que vai competir as provas de 1,60 m de altura, da Copa do Mundo, e Pierre Doanjo, que fará as séries intermediárias (1,30 m). Manézinho disse que usará o torneio para ampliar sua experiência internacional. Embora esteja estudando administração de empresas, o que o impede de deixar o País constantemente, o cavaleiro planeja ir mais vezes à Europa este ano. Em julho, durante as férias, vai trabalhar saltando seis concursos, como convidado, com os animais do cavaleiro Paul Schockmöhle, criador da região central da Alemanha, que tem 400 animais em treinamento, na cidade de Müolen. Programa - O concurso de Gotemburgo será aberto na quarta-feira, mas as provas válidas para a Copa do Mundo serão na sexta-feira e sábado, às 13 horas, e segunda-feira, às 10 horas (horários de Brasília). A ESPN Brasil anunciou a transmissão das provas, ao vivo.