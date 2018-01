Rodrigo Pessoa vai mal na Suíça O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Baloubet du Rouet, ficou apenas na 14.ª colocação no Concurso Internacional de Mesikon, na Suíça. O vencedor do GP, realizado hoje, foi o suíço Willi Meliger. O francês Michel Robert ficou em segundo e o holandês Eric van der Vleuten, em terceiro. A competição distribuiu US$ 500 mil em prêmios. Rodrigo Pessoa agora se prepara para o GP de Aach, na Alemanha, que começa na sexta-feira.