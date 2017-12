Rodrigo Pessoa vai montar filho de Baloubet na Alemanha Rodrigo Pessoa testa a partir desta sexta-feira, em Aselage, Alemanha, se o ditado ?tal pai, tal filho?, vale no hipismo. Na competição, o ginete montará Palouchin, de 7 anos, filho de Baloubet du Rouet, cavalo sela francesa que utilizou para conquistar a medalha de ouro no salto da Olimpíada de Atenas. ?Já montei o Palouchin diversas vezes em casa para treinar. Em competição será a primeira vez e estou bastante empolgado?, diz Rodrigo. A montaria, filho de Baloubet com a égua Chin China, nasceu no haras do pai de Rodrigo, Nelson Pessoa, em Bruxelas, Bélgica, e é apontado como uma das promessas do hipismo de saltos. Inicialmente foi treinado pelo cavaleiro Cassio Rivetti, com quem fez a estréia em eventos internacionais esse ano, em Arezzo, Itália. Na ocasião, ele não cometeu faltas, apesar de ser considerado um cavalo jovem e inexperiente. ?O Palouchin eu vi nascer aqui em casa e acompanhei toda a sua evolução. A participação dele em Arezzo foi impecável e agora o Rodrigo tem a missão de fazer dele um grande campeão como o pai?, diz Nelson Pessoa. ?Estou tendo a oportunidade de aproveitar todas as emoções que o esporte pode dar a uma pessoa. Ver meu filho um grande campeão, ter feito a carreira do cavalo mais vitorioso da história do hipismo e agora ver a evolução do filho dele. Quero ver o Rodrigo montando o Palouchin nos grandes campeonatos?, complementa.