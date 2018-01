Rodrigo Pessoa vence duelo dos melhores O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando o sela francesa Baloubet du Rouet, conquistou na noite de sábado o Top 10 Final, competição que reuniu os dez melhores cavaleiros e amazonas da temporada, disputada em Genebra, na Suíça. O conjunto, medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, foi o único a zerar os dois percursos em uma disputa acirrada contra o atual líder do ranking mundial da Federação Eqüestre Internacional (FEI), o alemão Marcus Ehning, que ficou em segundo com Gitania. Marcus Ehning e sua montaria chegaram a completar as duas passagens sem derrubar obstáculos, mas excederam o tempo máximo na primeira e foram punidos com a perda de 1 ponto. ?Estou muito feliz pela vitória. Todos os anos os cavaleiros lutam para ganhar a final do Top Ten, pois é um tira-teima entre os dez melhores do ranking?, afirmou Rodrigo. Idealizador da competição, realizada há cinco anos, o brasileiro havia vencido a disputa uma vez. O cavaleiro brasileiro fez elogios ao desempenho de Baloubet, que só participou da prova porque o cavalo inicialmente inscrito para a competição e para o Grande Prêmio, Carlot, se machucou. ?O Baloubet teve um ano incrível, com diversas vitórias como as duas em Las Vegas e as duas em Bruxelas.? Segundo Rodrigo, o Top 10 foi a última competição de Baloubet de Rouet na temporada, embora o cavaleiro brasileiro ainda pretenda competir este ano em La Coruña, Espanha, entre os dias 15 e 18 . ?Agora ele (Baloubet) vai descansar e depois viaja para Dubai (Emirados Árabes)?, declarou o cavaleiro, referindo-se à competição entre os dias 15 e 18 de janeiro no país árabe. Rodrigo já planejou o cronograma da próxima temporada de seu cavalo campeão. ?Não vou levá-lo para os Estados Unidos (Winter Equestrian Festival, em Palm Beach, entre janeiro e março) e neste período ele terá um bom descanso e se preparar para o Mundial de Aachen (na Alemanha). O ano foi maravilhoso e 2006 vai ser bastante movimentado?, comentou. Pela vitória no Top 10 de Genebra, Rodrigo ganhou um relógio Rolex e um prêmio em dinheiro de 45 mil euros - Marcus Ehning ficou com 33 mil euros. O suíço Markus Fuchs, com Granie, foi o terceiro colocado na competição. Na quarta posição, Gerco Schroder (HOL), com Monaco, seguidos de Christian Ahmann (ALE), com Lorenzo, Meredith Michaels Beerbaum (ALE), com Shutterfly, Rolf-Goran Bergtsson (SUE), com Mac Kinley, Ludger Beerbaum (ALE), com Enorm, Jessica Kuerten (IRL), com Libertina, e Marco Kutscher (ALE), com Montender.