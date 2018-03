Rodrigo Pessoa vence etapa na Espanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa venceu neste domingo um Grande Prêmio da quarta etapa do Sun Shine Tour, na Espanha, com Harry Potter, um cavalo de 8 anos que vem sendo preparado para o futuro. Com Baloubet du Rouet, de 14 anos, um cavalo maduro e o principal animal para a temporada, Rodrigo venceu os GPs de Bordeaux e Paris, e foi segundo em Zurique para ir à final da Copa do Mundo indoor, de 22 a 25 de abril, em Milão, Itália.