Rodrigo Pessoa vence GP da Copa do Mundo O cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa venceu, sábado à noite, o Grande Prêmio válido pela Copa do Mundo de Hipismo no CSIO de Bordeaux, na França, com o Baloubet du Rouet. Rodrigo e Baloubet fizeram dois percursos sem faltas no Grande Prêmio. No segundo, o desempate, o conjunto brasileiro marcou o tempo de 33s26, mais de 2 segundos à frente do segundo colocado, o alemão Toni Hassmann com Le Patron que tiveram o tempo de 35s33. Em terceiro lugar ficou o francês Patrice Delaveau com Envoye Special com 35s46.