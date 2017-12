Rodrigo Pessoa vence GP da Europa O cavaleiro Rodrigo Pessoa, com Mercedes-Benz Baloubet du Rouet, venceu o Grande Prêmio da Europa - Warsteiner, na quarta-feira, no mais tradicional concurso de hipismo do mundo, em Aachen, Alemanha. Rodrigo e Baloubet foram os mais rápidos no desempate, com 41s07, com o alemão Ludger Beerbaum e Gladdys S em segundo lugar (41s86). No domingo, o horário do GP de encerramento de Aachen foi modificado para que o público assista no telão do Estádio Hípico a decisão da Copa do Mundo entre Brasil eAlemanha.