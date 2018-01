Rodrigo Pessoa vence GP na Alemanha Montando Gandini Oberon, o cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa venceu neste domingo o Grande Prêmio AMG Motorsport, na Alemanha. Sábado, com Gandini Lianos, ficou em quarto no GP do Concurso de Saltos de Helsinque (Finlândia), primeira seletiva para a Copa do Mundo, em maio, na Alemanha. O conjunto completou os dois percursos da prova alemã sem faltas, demonstrando o bom potencial do animal, normalmente conduzido por Bernardo Rezende Alves.