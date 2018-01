Rodrigo Pessoa vence GP na Espanha Com Gandini Stardust, égua irlandesa de 12 anos, o cavaleiro Rodrigo Pessoa venceu, hoje, o Grande Prêmio da 2.ª etapa do Circuito Hípico do Sol, em Vejer de la Frontera. Sem faltas no percurso normal e no desempate, fez a prova ao cronômetro em 41s45, com boa vantagem sobre Hauke Luther (48s80), com Livingstone 12 (ALE). Veronique Whitaker (ING), com El Dorado, foi terceira (49s77), seguida de Felipe Guinato (BRA), com Fight the Future (50s20).