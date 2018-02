Rodrigo Pessoa vence na Holanda Com Baloubet du Roet, o cavaleiro Rodrigo Pessoa conquistou o Grande Prêmio de s?Hertogenbosch, na Holanda. A prova conta pontos para a final da Copa do Mundo, de 16 a 20 de abril em Las Vegas, em que o cavaleiro brasileiro tentará o quarto título. No sábado, ele já tinha vencido a prova de velociade com a égua Gandini Bianca.