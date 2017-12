Rodrigo Pessoa vence prova em Aachen O Brasil conquistou sua segunda vitória nesta sexta-feira, no Concurso Hípico Internacional de Aachen, Alemanha. Rodrigo Pessoa venceu a prova Prize of Soers (obstáculos a até 1,45 m de altura), montando a égua "Queen Z". Na quarta-feira, Bernardo Alves havia vencido o GP da Europa com "Canturo". No domingo, será disputado o GP de Aachen.