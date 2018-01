Rodrigo Pessoa vence prova em Kiel O cavaleiro Rodrigo Pessoa, montando Gandini D?Amaury, venceu neste sábado a prova Warsteiner, no Concurso Internacional de Saltos de Kiel. O brasileiro completou o percurso, com obstáculos a 1,45 metro, em 56s51, sem cometer faltas. Em segundo lugar ficou o suíço Willi Melinger, com Scutt, e o alemão Hans-Thorbem Ruder, com Alley Rose, classificou-se em terceiro.