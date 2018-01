Rodrigo Pessoa vence prova no Canadá Rodrigo Pessoa venceu neste sábado a EnCANA Cup, no Canadá, com obstáculos a até 1m60, preparatória para o GP de Calgary, que acontece domingo. Com Baloubet de Rouet, o cavaleiro brasileiro zerou o percurso no desempate, em 34s72, 3 segundos à frente do segundo colocado. ?Quando o Baloubet está num bom dia, é difícil bater o tempo dele?, disse o campeão olímpico dos Jogos de Atenas.