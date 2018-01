Rodrigo Pessoa vence prova nos Estados Unidos O brasileiro Rodrigo Pessoa, montando a égua Cantate Z, conquistou o Grande Prêmio Wellington Classic de hipismo nos Estados Unidos. Na disputa com obstáculos de 1,50, o cavaleiro ficou à frente de Leopoldo Van Asten, da Holanda, e François Mathi Junior, da Bélgica. Rodrigo também saltou com Baloubet du Rouet mas não chegou à final com a montaria.