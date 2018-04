Rodrigo Pessoa vira líder do ranking O brasileiro Rodrigo Pessoa acabou com a hegemonia de quase quatro anos dos alemães e assumiu a liderança do ranking mundial de cavaleiros. Ele recuperou a primeira posição graças à medalha de prata conquistada na prova individual de saltos dos Jogos Olímpicos de Atenas. Com 2.727 pontos, está à frente de Ludger Beermaum (2.624) e Marcus Ehning (2.234), ambos da Alemanha.