Rodrigo prepara sucessor de Baloubet Medalha de prata na Olimpíada de Atenas, o cavaleiro Rodrigo Pessoa já tem o sucessor de Baloubet du Rouet, cavalo com o qual conquistou duas medalhas olímpicas, três títulos da Copa do Mundo e 23 Grandes Prêmios internacionais. Em entrevista nesta quarta-feira, em São Paulo, Rodrigo revelou que preparando Hermés St. Lois, de apenas 9 anos. ?O Baloubet já tem 15 anos e, embora ainda tenha muita coisa pela frente, já tenho de me programar para competir com outro cavalo do mesmo nível. O Hermés é meu futuro, tem um temperamento um pouco complicado, mas por isso mesmo é especial?, disse. Hermés foi comprado em 2002 por 2 milhões de euros e no ano passado conquistou os GPs de La Coruña e Roma. ?Ele foi muito bem em 2003. Contundiu-se no começo da temporada, mas está se recuperando. A tendência agora é poupar o Baloubet e utilizar mais o Hermés?, contou. Ao comentar a medalha em Atenas, Rodrigo surpreendeu ao dizer que pensou em desistir quando terminou o primeiro percurso do programa olímpico com oito pontos por falta. Se viu fora do pódio e entendia ?que o quarto, o décimo ou o décimo-quinto lugares dariam na mesma?. No reconhecimento do percurso da tarde mudou de opinião, saiu da pista com a medalha e uma lição, a de ?não desistir nunca?. Rodrigo, que vai completar 32 anos em novembro, deixou Atenas amadurecido e entendendo melhor o mundo das competições ? em Sydney era favorito absoluto e foi eliminado por um refugo inesperado de Baloubet; em Atenas viu o jogo virar a seu favor quando tudo parecia perdido. ?Vi a lista com os resultados, achei que estava longe, não pensei na reviravolta. Fui nono em duas Olimpíadas e não me lembrava disso, não fazia sentido ficar fora do pódio.? Após ver o percurso, que era difícil para todos os conjuntos, inclusive os que lideravam, e perceber que Baloubet du Rouet, exibia muita disposição, mudou de idéia. Rodrigo ficou feliz com a medalha individual, mas aborrecido com o nono lugar por equipe. Acha que o Brasil poderia ter brigado com Suécia, Bélgica e Holanda por um bronze. ?É importante que brasileiros continuem, individualmente, disputando concursos internacionais e os que estão fora do circuito, como Vitor Alves Teixera e Luiz Felipe de Azevedo, consigam cavalos e voltem.? ?Entra por um ouvido e sai pelo outro? quando ouve que não é brasileiro. ?Nem ligo.? Observou que nasceu na França porque seu pai, Nelson Pessoa, estava trabalhando lá, que não vem toda hora para o País porque está a dez mil quilômetros, também por causa de sua profissão, e descartou a hipótese de assumir dupla nacionalidade. Continuará competindo como brasileiro. O cavaleiro não terá descanso. Na próxima semana, ele compete em Paris. Em seguida, o desafio será em Kuala Lumpur, na Malásia.