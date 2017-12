Rodrigo recebe medalha de ouro amanhã O cavaleiro Rodrigo Pessoa recebe a medalha de ouro olímpica, um ano após a disputa das competições de hipismo nos Jogos de Atenas, nesta segunda-feira, às 13 horas, em cerimônia no Forte de Copacabana, Rio. Rodrigo, que ganhou prata nos saltos, herdou o ouro após a desclassificação do cavaleiro irlandês Cian O?Connor, julgado culpado no caso de doping do cavalo Waterford Crystal. Com a medalha de ouro de Rodrigo, o Brasil passou de 18º para 16º na classificação geral da Olimpíada de Atenas. O belga Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), que está no Rio para a Assembléia Geral da Organização Pan-americana (Odepa), entregará a medalha ao cavaleiro. Rodrigo vem direto de Aachen (ALE), onde hoje, com Baloubet do Rouet, ficou em 9º no Grande Prêmio, vencido por Meridith Michaels Beerbaum. Outros nove brasileiros recebem medalhas referentes aos Jogos Pan-americanos de São Domingos, em 2003. No atletismo, a equipe do revezamento 4 x 100 m, com Claudinei Quirino, Vicente Lenílson, Edson Luciano e André Domingos, também ganhará o ouro - os EUA foram punidos por doping e perderam a medalha, herdada pelo Brasil. A gaúcha Christiane Ritz dos Santos também herdou o bronze nos 800 m. No remo, receberão medalha de prata no four skiff peso leve, Rui Valle, Ronaldo da Gama, João Hildebrando Borges Junior e Gustavo Villela dos Santos. A premiação dos medalhistas pan-americanos será feita pelo presidente da Odepa, o mexicano Mario Vazquez Raña.