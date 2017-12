Rodrigo salta com Baloubet em Paris O cavaleiro Rodrigo Pessoa saltou hoje com Baloubet du Roet e com a égua francesa Bianca no Concurso de Paris-Bercy apenas para se adaptarem ao início da temporada. "Não podemos expor os animais logo no início do calendário", comentou. "Fiquei muito contente por não terem cometido faltas", disse Rodrigo, após a prova no Ginásio Palais Omnisports, em Paris.