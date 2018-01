Rodrigo salta na Franca sem Baloubet Rodrigo Pessoa saltará no fim de semana no Concurso Internacional de Bordeaux, na França. O cavaleiro competirá com as mesmas montarias com que participou em Zurique, no fim de semana passado: "Lianos", "Bianca" e "Taylor Made". "Baloubet" está sendo preparado por Neco Pessoa para seu primeiro torneio do ano - em Hasselt, na Bélgica. O objetivo é que "Baloubet" chegue ao melhor desempenho na final da Copa do Mundo, no período entre 16 e 20 de Abril, em Las Vegas, Estados Unidos.