Rodrigo termina em 3º na Alemanha O cavaleiro Rodrigo Pessoa e o sela francesa Gandini Baloubet du Rouet terminaram, neste domingo, na terceira colocação no Grande Prêmio República da Alemanha, prova mais importante do Concurso internacional de Salto de Dortmund. A competição foi preparatória para a Copa do Mundo de Leipzig, marcada para o início de maio, também na Alemanha. O conjunto brasileiro superou todos os obstáculos, com altura máxima de 1,60 metro, sem faltas no primeiro percurso e completou o desempate no tempo de 38s68. O vencedor do GP foi René Tebbel, com Meurer?s Le Patron, da Alemanha, com zero ponto perdido, em 36s38. Ludger Beerbaum, líder do ranking mundial da Federação Eqüestre Internacional (FEI), ficou com a segunda colocação, com Goldfever 3, também sem faltas, em 37s01. Rodrigo ficou bastante satisfeito com o resultado. ?Depois do quinto lugar no GP de Paris, na semana passada, ficar em terceiro no GP de Dortmund é uma grande colocação?, comentou o tricampeão da Copa do Mundo e atual campeão mundial. ?Estamos evoluindo e o nosso objetivo é chegar bem na Copa do Mundo, que será disputada apenas no início de maio, na Alemanha.? Com Gandini Taylor Made, em outra prova da série forte, com obstáculos a 1,60 m de altura, Rodrigo terminou em quarto lugar, sem faltas, em 41s94. O campeão foi Ludger Beerbaum, com Champion du Lys, com zero ponto perdido, em 39s57.