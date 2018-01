Rodrigo volta a competir com Baloubet Depois da conquista do Grande Prêmio Nortel Networks, no último fim de semana, em Calgary, no Canadá, o cavaleiro Rodrigo Pessoa tem novo desafio neste domingo. Ele é uma das principais atrações do GP do 45º Torneio Hípico Príncipe Kari zu Fürstenberg, o Concurso Internacional de Saltos (CSI) de Donaueschingen, na Alemanha. O brasileiro saltará com Baloubet du Rouet, a partir das 11h30 de Brasília. Nas provas de sexta-feira, Baloubet havia sido poupado. Assim como fez no Canadá, onde competiu com Lianos, Rodrigo vai tentar o bicampeonato da competição alemã. O cavaleiro ganhou o concurso em 1990 (então com apenas 18 anos), num de seus primeiros títulos na categoria adulta. Após o Concurso de Donaueschingen, Rodrigo disputa no próxima semana o torneio de Wiesbaden, também na Alemanha.