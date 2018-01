Rodrigo volta a saltar com Lianos O cavaleiro Rodrigo Pessoa volta a competir com o cavalo da raça alemã hosteiner Lianos, com o qual foi campeão mundial em Roma, em 1998. Após três meses de folga e preparação, o cavalo volta a saltar, formando conjunto com Rodrigo, no Concurso de Saltos de Wiesbaden, na Alemanha, de sexta a segunda-feira.